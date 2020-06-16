Симферополь, , 14:38 — REGNUM В Симферополе примут весь комплекс мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан во время проведения парада Победы. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Весь комплекс необходимых беспрецедентных мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан будет принят в полном объёме… Мероприятие пройдёт в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на моих страницах в социальных сетях», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил в соцсетях, что из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже он сообщил, что после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации и Роспотребнадзором, в Симферополе тоже решили провести парад.

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