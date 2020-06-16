Самара, , 14:42 — REGNUM Погребальный комплекс древней именьковской культуры обнаружили в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот комплекс является первым обнаруженным на территории региона. Осенью прошлого года археологи начали раскопки селища Жигулёвск II. В настоящий момент они изучили 316 кв. метров этого объекта культурного наследия.

По словам ученых, на изучаемой территории расположены материалы срубной культуры эпохи поздней бронзы и именьковской культуры раннего Средневековья. Помимо этого, археологам удалось найти один фрагмент керамики, которая относится к городецкой культуре раннего железного века, фрагмент украшения из бронзы, металлическую застёжку для одежды, а также орудия труда и другие находки.

Помимо этого, на изучаемой территории ученые нашли погребение с останками, которые были подвергнуты кремации. Эта находка особенно заинтересовала археологов, поскольку в настоящее время обнаружено порядка 800 поселений на территории Среднего Поволжья, три из них расположены около Жигулёвска. При этом было обнаружено лишь 18 единичных мест погребений и восемь могильников.

И сейчас найдено девятое в Поволжье и первое в регионе захоронение, в котором находятся три находящихся рядом друг с другом скопления сильно фрагментированных костей. Кроме этого, были найдены пять сосудов, сопровождавших их.

В настоящее время раскопки продолжаются. Все находки отправят на экспертизу. А после они будут переданы в музей.

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