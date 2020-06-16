Вашингтон, , 14:37 — REGNUM За последние сутки на территории США было выявлено почти 20 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Согласно информации университета, за минувшее 24 часа в стране было выявлено 19 968 новых зараженных коронавирусом и теперь их общее число достигло 2 114 026.

Также сообщается, что за это же время в США 395 человек скончались от COVID-19 и в результате этого суммарное количество летальных исходов превысило 116 тысяч.

При этом указывается, что в настоящее время в стране свыше 576 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Литвы были выявлены три новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.

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