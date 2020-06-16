Ставрополь, , 14:59 — REGNUM Власти Ставрополья обеспечат курортную реабилитацию медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе губернатора края по итогам совещание по вопросам работы санаторно-курортной отрасли региона.

Санатории Кавказских Минеральных Вод получили возможность возобновить работу с 1 июня после смягчения на Ставрополье ограничительных мер, действующих в связи с пандемией. Сообщается, что в настоящее время в 26 здравницах отдыхают 366 человек, еще более 1,1 тыс. мест забронировано на ближайшее время.

В ходе совещания губернатор края Владимир Владимиров выступил с инициативой о проведении на базе санаториев Кавминвод реабилитации ставропольских медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Работать в цикле — две недели в «красной зоне», потом 14 дней взаперти на самоизоляции и снова возвращаться к пациентам —. это очень тяжело. Люди не железные. <…> Нужно позаботиться о медиках уже сегодня, создать комфортные возможности для их восстановления», — подчеркнул Владимиров.

Губернатор поручил краевым министерствам здравоохранения, туризма и оздоровительных курортов проработать вопрос в ближайшее время подготовить предложения по организации курортной реабилитации медработников.

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