Москва, , 14:29 — REGNUM Подготовка парада Победы в Москве, который в 2020 году состоится 24 июня в связи с пандемией коронавируса, идёт с соблюдением необходимых мер безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сказал Конашенков.

По его словам, парады Победы в российских регионах являются знаком особого уважения «к ветеранам, к гражданам, проживающим в разных областях нашей большой страны».

Конашенков подчеркнул, что все мероприятия пройдут «в строгом соответствии с решениями и рекомендациями санитарных врачей регионов, сообразно обстановке, где-то в полном объеме, где-то менее масштабно».