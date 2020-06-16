Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве будет проведена проверка жалоб на нарушение общественного порядка у Патриарших прудов. Об этом 16 июня сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Надзорный орган отреагировал на жалобы, в которых говорилось о нарушениях общественного порядка и других правонарушениях у Патриарших прудов в Пресненском районе столицы, а также об отсутствии реакции на проблему со стороны правоохранительных органов.

Прокурором, проводящим проверку, «указано о необходимости принятия незамедлительных мер, направленных на охрану общественного порядка, профилактику, пресечение преступлений и правонарушений в районе Патриарших прудов».

Ранее в СМИ выходили публикации о шумных ночных вечеринках возле Патриарших прудов.