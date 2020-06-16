Сухум, , 14:36 — REGNUM Министры здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям Абхазии 15 июня проинспектировали пропускной пункт «Псоу» на абхазо-российской границе. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Сообщается, что главы двух министерств проверили, как осуществляется санитарно-эпидемиологический контроль лиц, въезжающих в республику. По данным пресс-службы, министры обсудили вопрос об усилении мер контроля.

«Решено на базе передвижной мобильной поликлиники, расположенной на границе по реке Псоу, осуществлять забор биоматериала, дальнейшую транспортировку в республиканскую баклабораторию и обследование на COVID-19 посредством ПЦР-диагностики», — говорится в сообщении.

Также в ходе инспекции было отмечено, что из-за жары на «Псоу» имеются проблемы в работе тепловизора. На пропускном пункте решили улучшить условия вентиляции.

Напомним, Абхазия закрыла границу с Россией в середине апреля для защиты населения от коронавируса. Пропускают возвращающихся граждан республики, водителей грузовых автомобилей, которые везут товары из России, а также российских военных и дипломатов, которые едут в Абхазию по служебным делам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии сняли часть карантинных ограничений