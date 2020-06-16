Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана изменило схему лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 16 июня написала заместитель министра здравоохранения Людмила Бюрабекова на своей странице в Facebook.

По её словам, 15 июня на заседании объединенной комиссии по качеству медицинских услуг были приняты поправки в протокол лечения COVID-19. В частности, рассмотрен вопрос применения тиотропной терапии гидроксихлорохином и хлорохином.

Отметим, гидроксихлорохин применяется для лечения малярии. В мае Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания этого препарата на больных с коронавирусом. В начале июня испытания возобновились.

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