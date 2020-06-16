Москва, , 14:20 — REGNUM Среди российских автолюбителей первое место по востребованности может занять метан, впрочем сниженный газ может составить ему достойную конкуренцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение главы Минэнерго РФ.

«Очевидно, что данная тема очень актуальна для российских газовых корпораций, однако на рынке будет явное сопротивление от российских нефтяников и трейдеров.

Мировые цены на газ находятся на исторических минимумах, спрос на голубое топливо на международных рынках может восстановиться не ранее начала следующего года.

Альтернатива бензину в России рано или поздно должна была появиться. Газовое оборудование и сам газ сегодня вполне экономичное решение диверсификации рынка автозаправок.

Для плавного внедрения инфраструктуры субсидии в 30% и даже в 60% от полной стоимости проекта газификации каждой заправки будет недостаточно. Важно развивать культуру потребления, это практически новый рынок для десятков миллионов российских автолюбителей.

Если альтернатива бензину станет реальностью, то россияне действительно могут экономить на топливе. В среднем цена литра бензина в 2,5 раза выше одного кубометра газа.

Это значит, что себестоимость транспортных перевозок в России может ощутимо снизиться, в масштабах страны это многообещающая перспектива», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить размер субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ с 30% до 60%.

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