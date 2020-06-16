Оренбург, , 14:20 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура вмешалась в ситуацию, когда из-за неблагополучной эпидобстановки социальные работники были отправлены в простой с сокращением заработной платы. В результаты сотрудники социальных учреждений недополучили в общей сложности 1 млн 275 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в 19 учреждениях соцобслуживания населения нарушили права 457 работников. С 22 апреля все они были незаконно отправлены в простой по приказу главы минсоцразвития региона.

Приказ опротестован. Восемь социальных учреждений произвели пересчёт. Руководство остальных 11 учреждений устранило нарушения трудового законодательства после того, получило прокурорское представления.

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