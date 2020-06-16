Екатеринбург, 16 июня 2020, 14:18 — REGNUM Гигиенические маски могут стать для жителей Свердловской области «обычным атрибутом жизни», заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
По словам губернатора, пандемия COVID-19 продемонстрировала, что необходимо внести множество изменений, чтобы обезопасить жизнь людей.
«Санитайзеры и, в определенных условиях, маски, станут нашим обычным атрибутом жизни. Безопасной жизни в новой реальности», — сообщил Куйвашев.
Предложения по организации жизни «по-новому» войдут в программу по защите жителей в «постэпидемический» период.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 9789 случаев выявления коронавируса.