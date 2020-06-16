Железноводск, Ставропольский край, , 14:11 — REGNUM В Железноводске разработали первую в России программу реабилитации в санаторно-курортных условиях от перенесённого COVID-19. В разработке инновационной методики приняли участие местные специалисты и врачи, которые работали в клинике в московской Коммунарке, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«Уникальная программа — синтез новейших достижений и исторических разработок НИИ Курортологии о лечении минеральной водой Славяновская, Смирновская, которыми более 100 лет восстанавливают гостей курорта. В основе реабилитационной программы лежат природные факторы Железноводска — высокоионизированный воздух с фитонцидами, минеральная вода, спепрограмма движений по терренкурам и комплекс дыхательных процедур», — рассказал мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Кроме систематического мониторинга уровня вентиляции легких, определяющего физическое состояние человека, в комплекс включили физиотерапию, дыхательную гимнастику, физические нагрузки, прогулки по лесным терренкурам. Реабилитация будет проходить под контролем профильных специалистов, которые будут следит за показателями и определят эффективность реабилитационной программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Железноводск в годы Великой Отечественной войны был городом-госпиталем. Уже через два дня после начала войны, 24 июня 1941 года, в городе Железноводске было принято решение все санатории, гостиницы, лечебницы переоборудовать к приему раненых. В результате было сформировано семь госпиталей, в их состав вошли девять санаториев, гостиницы, электролечебница курорта. За все годы войны здесь поставили на ноги свыше 30 тыс. раненых защитников Родины.

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