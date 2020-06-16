Рабочий посёлок Таловая, Воронежская область, , 14:09 — REGNUM 14 случаев COVID-19 подтверждено в Таловской районной больнице Воронежской области, об этом 16 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

«В Таловской РБ выявлено 14 подтвержденных случаев Covid-19: 2 — среди персонала стоматологического отделения поликлиники, один — у водителя скорой помощи и 11 — среди сотрудников терапевтического отделения. Из них госпитализированы двое, остальные получают лечение амбулаторно. Состояние всех удовлетворительное, угрозы жизни на текущий момент нет», — уточнили в оперативном штабе.

По предварительным данным, источником заражения стал пациент — он поступил в реанимацию, а затем, после отрицательного теста на коронавирус, его перевели в терапевтическое отделение. Затем пациента выписали на амбулаторное лечение, но спустя двое суток он вновь попал в больницу, уже в Бутурлиновскую, и уже с положительным тестом на коронавирус.

Работа терапевтического отделения Таловской больницы приостановлена, в больнице тестируют персонал из групп риска.

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