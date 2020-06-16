Челябинск, , 14:08 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения денег дольщиков жилья. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Прокуратура Курчатовского района выяснила, что ООО «Перспектива» является застройщиком жилого комплекса «Король-плаза» по адресу проспект Комсомольский, дом 80. В этом ЖК предусмотрены также подземная парковка и торгово-офисные помещения. Строительство шло с привлечением средств граждан. При этом часть нежилых помещений пока не построена, а сроки ввода были перенесены.

В ходе проверки выяснилось, что ООО «Перспектива» должно по искам на общую сумму больше 31 млн рублей. Возможности взыскать её нет, так как имущество не зарегистрировано, а на счетах нет денег. В Арбитражном суде региона находится на рассмотрении заявление о признании фирмы банкротом.

В ходе проверки также обнаружили факты нецелевого использования средств дольщиков. Выводы прокуратуры были направлены в следственные органы, и там возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.