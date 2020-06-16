Вильнюс, , 14:08 — REGNUM За последние сутки на территории Литвы были выявлены три новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Также указывается, что в результате этого общее число зараженных коронавирусом в стране стало 1 776.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в стране не зафиксировано новых умерших от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему осталось 76 случаев.

Помимо этого, уточняется, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Литве на данный момент составляет 1 441 и что за сутки было проведено 4 410 тестов на коронавирус, а за все время пандемии — 369 546.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые были выявлены на территории Румынии, за прошедшие сутки увеличилось на 240 и возросло до 22415.