Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 16 июня, из больниц выписали 100 пациентов, которые получали лечение от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе от коронавирусной инфекции излечились 2 050 человек. Продолжают получать лечение в стационарах 444 человека.

Состоянии 30 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся десять человек. Кислородную поддержку получают 96 пациентов. Состояние 216 пациентов — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

Напомним, в Оренбургской области с начала пандемии, на 16 июня, выявлено 2 890 носителей SARS-CoV-2.

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