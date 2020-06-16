Волгоград, , 14:04 — REGNUM Оперативный штаб ещё не принял окончательного решения о проведении массовых мероприятий в Волгограде, в том числе об участии зрителей на параде Победы 24 июня, заявила 16 июня на брифинге заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко.

Ситуацию рассмотрят на заседании оперативного штаба с участием главного санитарного врача региона ближе к дате проведения парада, уточнила чиновник. Тогда будет принято окончательное решение о проведении и формате этого массового мероприятия.

Парад Победы планируют провести на площади Павших Борцов, где, как сообщало ИА REGNUM, приступили к сносу исторических трибун.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде сносят гранитные трибуны на площади Павших Борцов