Ташкент, , 13:59 — REGNUM Исследовательский центр сотрудничества по электронному правительству в Ташкенте планируют открыть власти Узбекистана, сообщает 16 июня агентство «Дунё».

Этот вопрос 16 июня обсудили представители министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и министерства государственного управления и безопасности Кореи. Мероприятия прошло в режиме онлайн.

Южная Корея планирует выделить $2 млн на запуск исследовательского центра. Деньги будут предоставлены на безвозмездной основе. Корейская сторона также готова направить в Узбекистан трех специалистов.

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