Москва, , 13:58 — REGNUM Изменение потребительских предпочтений в сторону более дешевых товаров в разных категориях будет только усугубляться. Это касается продовольственных товаров из низкого ценового сегмента. Пандемия не прошла мимо большинства жителей России, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по внешним коммуникациям АКОРТ Илья Власенко.

«Сокращение доходов так или иначе ощутили все, но больше всего пострадали сотрудники сферы общественного питания, услуг, гостиничного бизнеса, авиационной отрасли и многие другие, кто был вынужден не работать.

Влияние карантинных мер будет ощущаться и дальше, минимум в перспективе ближайших месяцев. Это мгновенно отражается на потребительском поведении: люди начинают отказываться от импульсивных покупок, жестко планируют расходы, переходят на более дешевые продукты.

Если не брать в расчет непродовольственный ритейл, то в список «сокращений» попадают кондитерские изделия, снеки, соусы, ряд фруктов и овощей. К тому же покупатели меняют привычный набор продовольствия на аналогичные наименования, но более дешевых брендов.

Если в марте, когда новости о возможном карантине только начинали появляться, люди скупали продукты с долгим сроком хранения без ориентации на бренды или цену, то к концу апреля, отказываясь от продуктов премиальных марок и покупая только самое недорогое и необходимое.

Социологи связывали эту тенденцию с нарастающей тревогой и предчувствием приближающегося общемирового экономического кризиса. Чувство тревожности усугублялось еще и тем фактом, что, по оценкам аналитиков, совсем небольшой процент молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет имеют личные накопления, которые они могли бы использовать как «подушку безопасности».

Не понимая дальнейших перспектив и замечая, как «тают» собственные сбережения прямо сейчас, большинство потребителей просто начали использовать любые возможности, чтобы сохранить имеющиеся средства.

Не удивительно, что в подобной ситуации стандартные ценники, которые не изменились за время пандемии, начали восприниматься покупателями как высокие. Чем меньше денег на руках, тем меньше ты можешь себе позволить.

Правильным шагом в такой ситуации, бесспорно, стала отмена торговой наценки на некоторые социально значимые товары, о которой еще в начале апреля объявили крупнейшие торговые сети. Это поддержало покупателей, по объективным причинам оказавшихся в весьма сложной ситуации.

Следующим шагом по поддержке потребителей в текущей ситуации может, действительно, стать более активное развитие собственных торговых марок крупных ретейлеров.

Это продукты, производимые под единым брендом, высокого качества, но как правило находящиеся в более низком ценовом сегменте за счет особых условий закупки, минимальных вложений на рекламу и продвижение подобных товаров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, после снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.

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