Оренбург, , 13:56 — REGNUM В Оренбургской области 9 тысяч заявителей на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка в возрасте от трёх до 16 лет получили отказ от ПФР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Пенсионного фонда.

Причинами для отказана названы повторно поданное одинаковое заявление, лишение родительских прав родителей, отсутствие гражданства России у ребенка или родителей, ошибки при указании в заявлении данных родителей и детей, а также реквизитов счета.

По данным отведения ПФР по Оренбургской области, в общей сложности в ведомство поступило 222 тыс. заявлений. Ранее пресс-служба областного правительства информировала, что в регионе проживает около 400 тыс. детей, возраст которых от трех до 16 лет.

Напомним, заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей можно подать до 1 октября 2020 года. При правильном заполнении заявления выплаты будут перечислены в течение восьми рабочих дней

При возникновении проблемы с получением выплаты оренбуржцам рекомендуют обратиться на телефон горячей линии или через онлайн-чат на сайте Пенсионного фонда. Кроме того, отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области каждую неделю проводит целевые прямые линии, в том числе, по исправлению ошибок в заявлениях. Информация о проведении прямых линий публикуется на региональной странице сайта ПФР.

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