Лондон, , 14:05 — REGNUM Более 52 000 человек по всей Великобритании умерли после заражения коронавирусом, передает CNN 16 июня.

Согласно статистическим органам Великобритании, общее число смертей, которые связаны с COVID-19, в настоящее время составляет 52 110.

В Англии и Уэльсе до 5 июня было зарегистрировано 47 336 случаев смерти пациентов с COVID-19. При этом за первую неделю лета органы здравоохранения зарегистрировали 1588 случаев смерти от этой болезни, что является самым низким недельным показателем за последние девять недель.

И в Шотландии, и в Северной Ирландии шестую неделю подряд наблюдалось снижение смертности от COVID-19. В Шотландии зафиксировали 4000 смертей с упоминанием COVID-19 до 7 июня, а в Северной Ирландии — 774 смерти к 5 июня.

Великобритания остается одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в мире.