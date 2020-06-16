Анкара, , 13:57 — REGNUM Гражданам Грузии, застрявшим в Турции из-за того, что были закрыты границы в связи с распространением коронавируса, надлежит покинуть страну до 30 июня. Об этом сообщило посольство Грузии в Анкаре на своем сайте.

«Гражданам Грузии, которые не могли уехать из-за ограничений и исчерпали срок легального нахождения в стране с 29 марта, нужно покинуть территорию Турции через контрольно-пропускной пункт Сарпи до 30 июня 2020 года включительно», — говорится в объявлении дипломатического представительства.

Сообщается, что тех, кто не покинет вовремя Турцию, ожидает штраф.

Стоит отметить, что турецкие власти ранее приняли решение продлить время легального нахождения в стране для граждан Грузии, чья виза была просрочена после 29 марта. В этот день между двумя странами была закрыта государственная граница.

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