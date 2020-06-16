Ташкент, , 13:43 — REGNUM Около 67% жителей Узбекистана поддерживают смягчение ограничительных мер и восстановление экономической деятельности, сообщает агентство «УзА» со ссылкой на центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

В телефонном опросе приняли участие жители всех регионов Узбекистана в возрасте от 18 лет. Большинство респондентов сходятся во мнении, что государственным и частным предприятиям следует соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

18,8% опрошенных частично согласны с решением о поэтапном выходе из режима самоизоляции. Вместе с тем 9,4% респондентов не согласны с поэтапной отменой ограничительных мер.

Отметим, по состоянию на 16 июня в Узбекистане выявили 5293 случая заражения коронавирусом, выздоровели 4019 человек, скончались 19 пациентов.

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