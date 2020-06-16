Ялуторовск, Тюменская область, , 13:43 — REGNUM Жителя тюменского города Ялуторовска, у которого врачи диагностировали COVID-19, пришлось принудительно отправить в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба Ялуторовского районного суда.

Мужчина с признаками респираторного заболевания и с положительным тестом на коронавирус наотрез отказывался ложиться в больницу. С иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора.

Так как инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, согласно ст. 33 федерального закона от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», больные подлежат обязательной госпитализации или изоляции, поясняют в суде.