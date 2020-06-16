Севастополь, , 13:46 — REGNUM В Севастополе за сутки выписали из больниц семь пациентов после перенесённого коронавируса. Об этом 16 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«За минувшие сутки семь человек выписаны после выздоровления. С начала пандемии выздоровело 159 граждан», — уточнили в правительстве.

В инфекционной больнице под наблюдением медиков находится 97 человек, в городской больнице №9 — 89.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Севастополе ни у одного жителя города не подтвердили положительный результат теста на коронавирус

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