Владимир, , 13:41 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 16 июня было проведено 94 тыс. 950 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе в медицинских учреждениях — 57 тыс. 466 исследований. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наличие свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 составило 54,5%. За весь период 1846 пациентов выздоровели, в том числе за последние сутки — 26 человек. 46 человек скончались.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций к медикам обратились 142 человека, с признаками внебольничной пневмонии — 69 человек. На стационарном лечении находятся 47 пациентов с ОРВИ и 826 — с пневмонией.

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