Севастополь, 16 июня 2020, 13:41 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе ни у одного жителя города не подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 29 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за минувшие сутки подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 граждан.
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