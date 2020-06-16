Севастополь, , 13:41 — REGNUM За минувшие сутки в Севастополе ни у одного жителя города не подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 29 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 16 июня новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано. Под наблюдением медиков по месту жительства находится 828 человек», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за минувшие сутки подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 граждан.

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