Москва, , 13:38 — REGNUM Родители будущих первоклассников не хотят, чтобы их дети попали в класс к совсем молодым учителям или педагогам старше 50 лет, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Большинство родителей (55%) не имеет гендерных предпочтений. При этом идеальным первым учителем для своего чада 36% назвали женщину, 3% — мужчину.

Что касается возраста первого учителя, то 32% предпочитают педагога 31−40 лет, 20% — 41−50 лет. Лишь 6% родителей мечтают о молодом учителе до 30 лет, 4% — старше 50 лет.

Опрос проведен 29 мая — 5 июня 2020 года в 354 населенных пунктах РФ. Опрошены 1600 родителей будущих первоклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, профессия учителя в настоящее время привлекательна, так считают 23% жителей России.

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