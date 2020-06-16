Орел, , 13:38 — REGNUM Останки 115 героев Великой Отечественной войны подняли волонтёры Межрегионального поискового объединения «Костер» при поддержке благотворительного фонда «Новотранс — 5П» в рамках первого этапа «Вахты памяти — 2020». Об этом ИА REGNUM 16 июня сообщили в пресс-службе фонда «Новотранс — 5П».

За период проведения работ поисковики вскрыли более 200 метров траншей первой линии обороны, десятки одиночных позиций, воронок и блиндажей. Были подняты останки 115 воинов. Также волонтёрами были обнаружены фрагменты самолёта Ил-2. Сейчас специалисты устанавливают номер самолета и личности экипажа.

Также в Болховском районе активисты занимаются благоустройством «Кривцовского мемориала» — к сентябрю здесь планируется привести в порядок территорию, изготовить и установить пьедесталы и памятные плиты и провести косметический ремонт обелисков.