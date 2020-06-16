Волгоград, , 13:40 — REGNUM Режим самоизоляции прекращается в Волгоградской области с 23 июня. Об этом 16 июня на брифинге сообщила заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко.

Соответствующее постановление подписано главой региона. Обязательное требование о режиме самоизоляции на 14 дней после 23 июня остаётся в силе только для граждан, прибывающих в Волгоградскую область из-за рубежа. С 23 июня также в полном объёме разрешается работа парикмахерских, косметических и массажных салонов, соляриев, но про предварительной записи.

«Хочу подчеркнуть, что гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Сохраняется обязательное требование о социальной дистанции и ношения масок», — уточнила Наталья Лисименко.

Общий срок, на который продлевается действие ограничений, установлен до 15 июля.