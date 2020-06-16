Красногорск, , 13:35 — REGNUM В подмосковном Домодедове реализуют инвестпроект по расширению оптово-распределительного центра (ОРЦ) для хранения и упаковки сельхозпродукции. Общий объем инвестиций составит 10,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, инвестор получит земельный в долгосрочную аренду без проведения торгов. Новый ОРЦ будет работать с сельхозпроизводителями Московской области и соседних регионов. Его мощности рассчитаны на прием 36 тыс. тонн продукции в год. Также в ОРЦ будет создано 400 рабочих мест для жителей Подмосковья.