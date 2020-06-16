Эр-Рияд, , 13:40 — REGNUM Представитель арабской коалиции Турки аль-Малки, возглавляемой Саудовской Аравией, заявил о перехвате силами ПВО Саудовской Аравии баллистической ракеты, запущенной со стороны Йемена. Об этом 16 июня сообщает Al Arabia.

Ракета, по словам пресс-секретаря, заявленным в комментарии агентству, была выпущена повстанцами-хуситами и направлялась в сторону Наджрана, расположенного в Саудовской Аравии.

Йеменские повстанцы регулярно наносят ракетные удары по территории Саудовской Аравии, по данным аль-Малки, Эр-Рияд перехватил в общей сложности 313 баллистических ракет, а также 357 беспилотников.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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