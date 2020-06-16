Москва, , 13:42 — REGNUM Четырнадцать терактов предотвращены в Приволжском федеральном округе за три года. Об этом сообщили 16 июня ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

С 2017 года в регионе не допущено ни одного теракта, подчеркнул в ходе заседания в режиме видеоконференции председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. Правоохранители предотвратили 14 терактов и восемь иных преступлений террористической направленности.

Кроме того, за этот период в Поволжье пресекли деятельность 48 подпольных ячеек, которые были связаны с международными террористическими группировками, и уничтожили семерых террористов, включая двух главарей. В общей сложности 312 человек — организаторы террористической деятельности, бандиты и их пособники — были привлечены к уголовной ответственности.

В НАК подчеркнули, что главная задача — оградить население региона, особенно молодёжь, от террористической идеологии и вовлечения в преступную деятельность.