Бербанк, США, , 13:31 — REGNUM WB Games анонсировала новую мобильную игру по мотивам «Властелина колец» — The Lord of the Rings: Rise to War. Об предстоящем проекте сообщалось на странице компании в Twitter 15 июня.

Мобильная стратегия The Lord of the Rings: Rise to War создаётся при участии китайской компании NetEase. Разработчики обещают, что в проекте появятся многие знаковые персонажи из кинотрилогии.

Напомним, «Властелин колец» — это серия фэнтези-фильмов, созданная режиссёром Питером Джексоном. Она основана на книгах британского писателя Джона Р. Р. Толкина.

