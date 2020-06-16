Стокгольм, , 13:31 — REGNUM После того, как столичные власти Стокгольма организовали бесплатное проведение тестирования для обнаружения антител к коронавирусу для всех желающих граждан, власти шведского региона Вестра-Гёталанда, расположенного на западном побережье Швеции, также задумались о предоставлении своим жителям сдать тесты без какой-либо платы. Об этом 16 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

На прошлой неделе правительство и Ассоциация органов муниципального и областного управления Швеции договорились о всеобъемлющем плане по расширению тестирования с целью выявления COVID-19 по всей стране. Все граждане с легкими симптомами инфекции будут проходить бесплатное тестирование. С этой целью правительство выделило 5,9 миллиардов шведских крон ($62,9 млн), чтобы немедленно приступить к тестированию.

12 июня финансовый управляющий Стокгольма Ирен Свенониус объявила, что всем жителям столицы будет разрешено бесплатно проверить себя на наличие антител к вирусу. Теперь же и власти Вестра-Гёталанда решили изучить вопрос бесплатного тестирования на антитела, последовав примеру Стокгольма.

«В настоящее время мы изучаем, как составить карту процедур, не в последнюю очередь с точки зрения коммуникации и информации об этих тестах на антитела. Нам нужно еще определить, как это все сделать, так что мы еще не готовы», — заявил Ян Килхамн, начальник отдела медицинского управления поа Вестра-Гёталанду.