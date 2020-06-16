Ташкент, , 13:27 — REGNUM Жители десяти городов Узбекистана ощутили землетрясение, которое произошло в Афганистане, сообщили 16 июня в республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга.

Подземные толчки зафиксированы 16 июня в 14:21 (12:21 мск) в 524 км к юго-востоку от Ташкента. Магнитуда землетрясения составила 5,3, а глубина залегания — 214 км.

Толчки силой два балла ощутили в Ташкенте, Намангане, Андижане, Фергане, Гулистане, Джизаке, Самарканде, Темрезе, Карши и Навои.

Отметим, 16 июня в 6:30 (4:30 мск) на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,5 на расстоянии 457 км к юго-востоку от Ташкента. Толчки ощутили в 11 городах Узбекистана.

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