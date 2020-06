Ирвайн, США, , 13:26 — REGNUM Новым персонажем многопользовательской ролевой игры Heroes of the Storm станет Мэй из Overwatch. Трейлер с демонстрацией способностей героини был опубликован на YouTube-канале проекта 15 июня.

Как и в Overwatch, в Heroes of the Storm главной особенностью Мэй станет умение замораживать противников. Героиня уже доступна на тестовых серверах проекта.

Напомним, Heroes of the Storm — это соревновательная ролевая игра, главными героями которой являются персонажи франшиз Blizzard Entertainment. Её релиз состоялся в 2015 году.

