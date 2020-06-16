Миасс, Челябинская область, , 13:21 — REGNUM В Миассе Челябинской области осуждён бывший судебный пристав-исполнитель, признанный виновным в покушении на получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2018 году этот гражданин прекратил исполнительное производство, сославшись на якобы отсутствие имущества у должника. Сделал он это за обещанные 20 тыс. рублей, которых. впрочем, не дождался.

Суд назначил ему год исправительных работ. Отметим, ранее он был осуждён за получение взяток. С учётом этого суд отмерил ему 5 лет 3 месяца колонии со штрафом в сумме 400 тыс. рублей.