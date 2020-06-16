Москва, , 13:19 — REGNUM С принятием поправки к Конституции РФ, касающиеся доступности медицинской помощи, не стоит строить иллюзий о том, что она сразу станет лучше. Тем не менее закрепление этих приоритетов в главном законе страны является очень важным фундаментом к дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения в России. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент общества больных гемофилией, сопредседатель всероссийского союза общественных объединений пациентов, член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов, сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве России (ОНФ) Юрий Жулев:

«Любая медицинская помощь имеет две очень важные характеристики: это доступность и качество медицинской помощи. Доступность — проявляется с разных сторон. Это может быть территориальная доступность. Многие наши граждане сталкиваются с тем, что из-за закрытия медицинских организаций (иногда — необдуманного) увеличивается расстояние до ближайшего медицинского учреждения. При этом не обеспечиваются транспорт, доставка и так далее.

Теперь, что касается финансовой доступности. Мы говорим о том, что медицинская помощь должна быть бесплатной. Это позиция уже есть в Конституции, но все-таки финансовая составляющая является очень важной составляющей. Государство в рамках программы государственных гарантий должно обеспечить оказание бесплатной помощи — это безусловно.

Следующий момент: мало получить помощь, её нужно получить качественную. Медицинская помощь должна привести к запланированному, ожидаемому результату. И это возможно, если только есть нужные лекарства, нужное оборудование в больнице и всё обеспечено в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями. Поэтому государство должно обеспечивать не просто медицинскую помощь, а качественную медицинскую помощь, в которой мы должны быть уверены и которая должна приводить к положительным качественным результатам (когда это возможно) у пациента.

Поэтому две эти характеристики — если они будут закреплены в Конституции, то это, конечно, повышает требования к органам исполнительной власти. Что значит Конституция РФ? Это высший закон Российской Федерации, потому что все остальные законы и подзаконные акты должны следовать принципам Конституции. Поэтому, когда будут заложены эти два принципа, это, конечно, усилит требования к органам исполнительной власти по реализации этих принципов в жизнь.

Важная оговорка. Конечно, у меня нет иллюзий о том, что с принятием этих поправок медицинская помощь немедленно станет доступной и качественной. Но закрепление в Конституции, на мой взгляд, является очень важным фундаментом к дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения в России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, работа над поправками к Конституции РФ началась после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Однако из-за эпидемии коронавируса голосование по ним пришлось отложить на 1 июля.