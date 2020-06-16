Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Завод по производству мясных консервов не исполнил предписание об отзыве с прилавков продукции, которая не соответствовала ГОСТу. К такому заключению пришли в управлении ФАС Ленинградской области.

УФАС начало рассматривать антимонопольное дело в отношении ООО «МПК «Потанино» — предприятие расположено в Волховском районе Ленобласти.

Производителя мясных консервов подозревают в нарушении 135-ФЗ, а именно запрета на недобросовестную конкуренцию через введения потребителей в заблуждение относительно качества товара.

В апреле 2020 года в ведомство пожаловался гражданин, который указал, что Роспотребнадзор по Белгородской области обнаружил консервированную говяжью тушенку «Люкс», не соответствующую ГОСТу ни по внешнему виду, ни по содержанию белка, жира и соли.

Аналогичное заявление было рассмотрено и в декабре 2019 года. Тогда ООО «МПК «Потанино» получило предупреждение о необходимости изъять из гражданского оборота проблемные консервы. Предприятие отчиталось об исполнении предупреждения.

«Однако в УФАС поступило данное заявление, исходя из которого антимонопольный орган посчитал выданное предупреждение неисполненным», — указывают в ведомстве.