Токио, , 13:16 — REGNUM Nintendo выпустила для консоли Switch бесплатный «симулятор скакалки» Jump Rope Challenge. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании.

Загрузить Jump Rope Challenge бесплатно можно будет до конца сентября 2020 года. В этой игре геймерам предстоит прыгать на «виртуальной скакалке», используя два контроллера вместо настоящего снаряда.

Представители компании также сообщают, что созданием Jump Rope Challenge занималась небольшая команда разработчиков из Японии. Они работали над игрой удалённо.

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