Воронеж, , 13:15 — REGNUM Заражение коронавирусом подтверждено у 16 медицинских работников и водителя скорой помощи в Таловской районной больнице Воронежской области. Заражение выявили у медиков отделений стоматологии, терапии и скорой помощи.

«В терапевтическом отделении заболели 11 человек. Предположительно, медперсонал заразил пациент, который лечился в стационаре. У мужчины появились признаки ОРВИ, и сделанный тест показал коронавирус. Протестировали медперсонал, инфекция обнаружилась и у них», — сообщил РИА Воронеж главврач Таловской больницы Алексей Рябов.

В настоящее время терапевтическое отделение закрыто для приёма пациентов, карантинные меры ужесточены во всех отделениях больницы.

Всего в Воронежской области подтвержден 4 тыс. 861 случай заражения коронавирусом, в том числе 201 — за последние сутки, 24 человека скончались.

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