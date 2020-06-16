Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Представитель Демократической партии от штата Миннесоты в Конгрессе США Ильхан Омар рассказала, что ее отец умер от осложнений, вызванных COVID-19. Соответствующее заявление она сделала в своем «Твиттере».

"Нет слов, чтобы описать, что он значил для меня и всех, кто его знал. Моя семья и я просим вашего уважения и уединения в течение этого времени», — написала Омар.

Как стало известно ранее, накануне от осложнений COVID-19 в США умерли более 300 человек. Суммарное число выявленных случаев заражения в этой стране превысило 2162 млн.