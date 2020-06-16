Ванкувер, Канада, , 13:10 — REGNUM Klei Entertainment выпустила тактическую стратегию Invisible, Inc. на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 15 июня сообщалось на официальной странице разработчиков в Twitter.

https://twitter.com/klei/status/1272590095946616832

Версия для Nintendo Switch будет включать в себя как оригинальную игру, так и дополнение The Contingency Plan. Напомним, релиз Invisible, Inc. на PC (в Steam) состоялся в 2015 году.

В Invisible, Inc игроки берут на себя управление небольшим отрядом секретных агентов, которым нужно проникнуть на базу противника незамеченными. На пути выполнения этой миссии персонажам предстоит прятаться за различными объектами, оглушать охранников и взламывать компьютеры.

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