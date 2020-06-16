Самара, , 13:20 — REGNUM 45-летний мужчина с COVID-19 умер в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По информации штаба, болезнь у мужчины протекала в тяжелой форме. А всего в регионе скончались 50 пациентов с этой болезнью. Коэффициент летальности по области составляет 1,26 (по стране — 1,32), а коэффициент смертности — 1,57 на 100 тысяч населения (по стране — 4,86).

Отмечается, что всего по области было выявлено 3980 фактов заражения коронавирусом (70 случаев — в минувшие сутки). Больше всего за сутки выявляли в Самаре (31 инфицированный) и в Тольятти (19 фактов заражения). На дому продолжают лечиться 697 граждан.

При этом 1942 человека справились с вирусом (11 человек — за минувшие 24 часа). На учете у врачей стоят 644 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировали рост числа заболеваний пневмонией.

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