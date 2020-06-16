село Гамалеевка, , 13:09 — REGNUM В селе Гамалеевка Оренбургской области местный житель спас двух маленьких детей из задымленной квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, вечером 15 июня житель многоквартирного дома, зайдя в подъезд, почувствовал запах гари и услышал детский плач. На стук в дверь квартиры, где плакали дети, никто не реагировал.

Мужчина выбежал из подъезда, схватил лестницу и, забравшись по ней, открыл окно квартиры, откуда распространялся запах горелого. Оказалось, что запах и дым идет от оставленной на включенной газовой плите сковородки. Пища на ней давно сгорела.

Оренбуржец выключил плиту и направился в зал. В комнате находились спящая мать и двое плачущих детей (2018 и 2020 годов рождения). Мужчина вынес детей на лестничную площадку и вернулся для того, чтобы помочь женщине.

После ЧП детей доставили в больницу Сорочинска для обследования на отравление продуктами горения.

По данным ГУ МЧС по региону, в квартире, где спасли двух детей и их мать, проживает многодетная семья из шести человек.