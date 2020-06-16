Киев, , 13:09 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверен, что количество подтвержденных случаев коронавируса в последние дни резко увеличилось исключительно из-за несоблюдения гражданами правил карантина.

Об этом он заявил на брифинге 16 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы связываем это с тем, что все перепутали смягчение карантинных мер с полной отменой всех ограничений, которые существуют в стране… в том числе полностью пренебрегают теми рекомендациями, которые дает минздрав», — заявил чиновник.

По информации министра, новые вспышки болезни зафиксированы в тех населенных пунктах, где недавно проводились массовые мероприятия без соблюдения карантина. Вместе с тем, Степанов не стал уточнять, какие города сегодня наиболее проблемные в этом отношении.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, за последние сутки на Украине зафиксировано 666 новых случаев заболевания COVID-19. Количество заболевших резко возросло 11 июня и с тех пор держится на уровне выше 650 пострадавших в сутки. 13 июня был установлен абсолютный антирекорд — 753 заболевших. В правительстве вину за рост заболеваемости возложили на людей, которые якобы перестали соблюдать карантинные ограничения.