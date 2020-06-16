Аккра, , 13:13 — REGNUM Женщины на севере Ганы, которым были предъявлены обвинения в колдовстве, начали постепенно возвращаться в общество после того, как они были освобождены из лагерей, куда их принудительно ссылали. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, женщин начали освобождать после того, как практика изоляции обвиняемых в колдовстве была объявлена незаконной.

Как сообщают репортеры, обвинения в колдовстве чаще предъявляют тогда, когда на регион обрушиваются несчастья. Кроме того, женщины, которые не соответствуют ожиданиям общества, также обвиняются в колдовстве.

Изоляционные лагеря были созданы местными общинными лидерами для обеспечения безопасного убежища для предполагаемых ведьм.

Шестидесятилетняя Чиленджа Биджабайе из Наболи на севере Ганы была не принята обратно в свою общину после того, как лагерь, в котором она жила, был закрыт. Ее сын решил построить ей дом в другом месте.

«Мы отправили мою мать к ее родителям. Община и старейшины изгнали ее, как только ее обвинили в колдовстве, она сказала, что теперь не может вернуться», — рассказал ее сын Нджобо Азика.

По словам журналистов, последние пять лет неправительственная организация «Action Aid» в сотрудничестве с Комиссией по правам человека и министерством юстиции Ганы и другими партнерами ведет работу по закрытию всех лагерей на севере страны страны, но до сих пор им удалось закрыть только треть из них их.