Воронеж, , 13:05 — REGNUM Общая смертность населения Воронежской области за первые четыре месяца 2020 года снизилась на 3,3% — по сравнению с тем же периодом 2019 года. Данные статистики опубликовала пресс-служба правительства Воронежской области со ссылкой на Росстат.

Всего за четыре месяца 2020 года в регионе скончались 11 тыс. 159 человек, за тот же период 2019 года — 11 тыс. 536 человек.

Сократилась смертность от внешних причин (1,2%), от болезней систем кровообращения (3,8%), новообразований (4,8%), болезней органов дыхания (10,9%).

В то же время резко выросла смертность от инфекционных болезней — на 41%: с 41 человека в январе-апреле 2019 года до 58 человек в 2020 году. Также на 43% выросла смертность в ДТП — за четыре месяца в авариях в регионе погибли 99 человек. На 10% выросла смертность от болезней органов пищеварения.