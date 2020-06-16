Москва, , 12:58 — REGNUM Во время голосования по поправкам в Конституцию России будут приняты все меры безопасности, связанные с недопущением распространения коронавируса. Об этом 16 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, одним из приоритетов остается забота о здоровье и безопасности людей — это константа в подходе.

«Поэтому никаких сомнений в том, что все необходимые меры будут приниматься, не должно быть, у нас нет оснований в этом сомневаться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России состоится 1 июля. При этом голосовать на участках можно будет уже с 25 июня.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что большинство граждан России разделяют его позицию о необходимости изменения Конституции.

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